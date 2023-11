Ladispoli, all’alberghiero il corso sulla somministrazione dei farmaci in situazioni di emergenza

Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolto all’Istituto alberghiero di Ladispoli il corso relativo alla somministrazione farmaci in ambiente scolastico tenuto dal Dott.ssa Barbara Savazzi in obbedienza alle “Linee guida” emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione. Introdotta dalla Prof.ssa Rosa Torino, Docente di Diritto ed Economia, la lezione ha avuto l’obiettivo di fornire le conoscenze adeguate per intervenire in situazioni di emergenza, a supporto degli studenti affetti da patologie particolarmente gravi.

“E’ importante conoscere le disposizioni normative in materia – ha sottolineato la Prof.ssa Torino – come è indispensabile, in situazioni di criticità, conoscere tutte le fasi di una corretta ed efficace gestione delle procedure di pronto intervento. – ha aggiunto la Prof.ssa Torino – Non siamo medici ma proprio per questo abbiamo il dovere di acquisire ed accrescere le nostre competenze di base attraverso corsi di formazione e aggiornamento. Ringraziamo la Dott.ssa Savazzi per le sue spiegazioni preziose che potranno aiutarci ad intervenire correttamente qualora se ne presentasse la necessità. Come docenti continueremo a lavorare quotidianamente nel nostro Istituto al fine di un’indispensabile sensibilizzazione di tutto il personale in relazione a questi temi”.