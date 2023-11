Domani alla Camera conferenza stampa di presentazione del Progetto Caligola “La dispensa subacquea”

Si terrà domani mercoledì 29 novembre alle ore 16 presso la sala stampa della Camera dei Deputati la presentazione del “Progetto Caligola – La dispensa subacquea” che intende promuovere i prodotti del territorio dei Castelli Romani e la trasformazione di ogni bacino idrico in una sorta di “cella frigorifera naturale” senza emissioni sensibili per l’ambiente. Si tratta infatti di un esperimento durante il quale diversi produttori enogastronomici immergono nel lago di Nemi, in contenitori stagni a forma di anfore antiche realizzate a mano con materiali bio, cibarie di vario genere come vini, olio, formaggi, salumi, marmellate, distillati, salse e dolci, che vengono conservati in maniera impeccabile addirittura migliorandone la qualità.

Alla conferenza stampa, promossa dall’On. Andrea Volpi, sindaco di Lanuvio, saranno presenti il Sen. Marco Silvestroni, i sindaci degli altri tre comuni coinvolti nel progetto Gianluca Staccoli (Ariccia), Alberto Bertucci (Nemi), Carlo Zoccolotti (Genzano) e Josè Amici responsabile del progetto.