Consegnate le chiavi della nuova sede della Croce Rossa a Manziana

Nella giornata di ieri si è svolta presso l’Aula Consiliare del Comune di Manziana la consegna delle chiavi della nuova sede della Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Manziana, in Piazza Firenze.

Il gruppo di volontari era già presente presso la sede comunale per l’Assemblea dei soci, al quale è seguita la cerimonia di consegna delle chiavi.

Il Sindaco Alessio Telloni ha ringraziato tutto il gruppo della Croce Rossa per il loro prezioso lavoro, per la collaborazione e per il ruolo che stanno avendo, anche a livello internazionale, nella scorta degli ostaggi rilasciati da Hamas e portati da Gaza in Israele. Un’organizzazione che, ad oggi, si fa anche garante del Diritto Internazionale Umanitario, proteggendo e assistendo le vittime dei conflitti armati.