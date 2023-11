Comunità energetiche, municipio XV e Ancitel energia e ambiente insieme per primo incontro pubblico sul territorio

Municipio XV e Ancitel Energia e Ambiente proseguono insieme con l’impegno per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili su Roma Nord.

Oggi alle 17 alla Sala Studio Euclide di Via Flaminia 834 (c/o Centro Euclide) al via il primo incontro pubblico di approfondimento dedicato alla sensibilizzazione e alla diffusione delle CER. Un appuntamento organizzato dal Municipio XV in collaborazione con Ancitel Energia e Ambiente che coinvolgerà tecnici ed esperti del settore per analizzare i vantaggi ambientali ed economici delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Una tavola rotonda aperta ai cittadini ed enti locali per condividere esperienze e prospettive sulle sfide e le opportunità legate allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili con un approfondimento specifico sull’implementazione di progetti energetici rinnovabili e un focus sui più recenti sviluppi normativi e sulle modalità di condivisione dell’energia elettrica prodotta localmente da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di generare benefici ambientali, sociali ed economici. Una prima e utile opportunità per i partecipanti di immergersi nella tematica delle Comunità Energetiche Rinnovabili; un modello innovativo che unisce le forze della comunità per promuovere l’energia rinnovabile e la sostenibilità ambientale.

Partecipano all’incontro il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV, Marcello Ribera, la Direttrice dell’Ufficio Tecnico del Municipio XV, Sara Palombi, il Direttore di Ufficio di scopo “Clima” di Roma Capitale, Edoardo Zanchini, il Presidente del CNPI, Gianni Esposito, la referente OAR – Comitato Tecnico della Formazione Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, Ilaria Montella e la referente per Ancitel Energia e Ambiente, Francesca Morandini.