XV municipio, Roma nord contro la violenza sulle donne

“Alla vigilia del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e dopo i terribili ed ennesimi fatti di cronaca, non possiamo che confermare quanto già sostenuto in questi ultimi due anni: la violenza sulle donne è da sempre un grave problema globale e come tale va affrontato e combattuto ogni giorno dalla e nella Comunità.

Dei 106 omicidi di donne perpetuati solo negli ultimi undici mesi, oltre 80 sono stati commessi in ambito familiare e più di 50 per mano del partner o ex partner. Sono numeri spaventosi a cui purtroppo vanno aggiunte tutte le altre forme di violenza, fisica e psichica. E’ per questo che come amministratori locali sentiamo l’obbligo di proseguire a lavorare su una condizione che va affrontata a tutti i livelli per provvedere con strumenti adeguati alle richieste di aiuto, lavorare sui percorsi di assistenza, supporto e reinserimento sociale ma anche per avviare una rivoluzione culturale che educhi al rispetto di genere e intraprenda nuove strade fondate sull’ascolto, sulla tutela e sulla difesa delle donne vittime di violenza e dei loro bambini.

Anche quest’anno, grazie al lavoro delle Consigliere e dei Consiglieri e della Giunta del Municipio XV, e all’importante collaborazione con le scuole del territorio, delle associazioni, dei Comitati di Quartiere e degli enti che si occupano della difesa della donna, abbiamo programmato una serie di eventi che coinvolgeranno la cittadinanza e le nostre periferie, per non perdere neanche un minuto su questo importante tema”.

Il programma completo:

– 24 novembre 2023, Prima Porta, Piazza Don Eulogio Carballido Diaz, ore 15.30, Flashmob di Comunità e pitturazione panchina rossa con l’Assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi, Scuola di Danza “Balla con Me”, Centro Giovani e Famiglia Gandalf, Centri di Socializzazione per persone con disabilità, CSAQ Prima Porta, Dipendenti Municipio XV.

– 24 novembre 2023, presso le sedi del Municipio XV, esposizione scarpe rosse da parte delle dipendenti e dei dipendenti municipali contro la violenza sulle donne .

– 25 novembre 2023, La Giustiniana, Borghetto San Carlo – Via Cassia 1420, ore 9.30, Convegno “Costruendo la parità: comunità civile contro la violenza di genere”, con la Presidente di Commissione Pari Opportunità Stefania De Angelis, Apurimac ETS, Ambasciata del Perù e Università di Firenze.

– 25 novembre 2023, Isola Farnese, Parchetto di Isola Farnese, ore 10.30, Pitturazione panchina rossa, con Associazione Valorizziamo Veio, Ente Regionale Parco di Veio, Communità dell’Isola Farnese, Rotary Club Flaminia Romana, FIE – Federazione Italiana Escursionismo.

– 27 novembre 2023, La Giustiniana, Ingresso Stazione La Giustiniana, ore 12.30 , Flashmob organizzato dalle studentesse e dagli studenti dell’IC La Giustiniana con il personale scolastico e l’Assessora alla Scuola Tatiana Marchisio.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanità e Pari Opportunità, Agnese Rollo.