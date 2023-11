Ladispoli, incontro pubblico per la violenza sulle donne

Riceviamo e pubblichiamo – L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che, organizzato da Lucia Cordeschi, delegata allo sportello antiviolenza del comune di Ladispoli, oggi alle 11 in piazza Rossellini, è in programma un incontro pubblico, per affrontare il tema della violenza sulle donne con la realtà del territorio dello Sportello antiviolenza “Donne in cerchio”, con i ragazzi delle scuole, con le associazioni di autodifesa, con le associazioni sportive, per condividere idee, proposte e suggerimenti sulla violenza di genere. “Sarà approfondita – ha commentato Cordeschi – anche la tematica sulla necessità di proporre progetti nelle scuole per sensibilizzare ed educare le nuove generazioni al rispetto della diversità di genere”.