Piano Mimit per menu calmierati contro il caro-ristoranti

Si chiama ‘Aggiungi un posto a tavola’ che c’è un bambino in più’ l’iniziativa allo studio del ministero delle Imprese e del made in Italy per portare più famiglie con figli nei ristoranti con menù scontati.

“Il Governo, a cui non manca la fantasia, farebbe meglio a occuparsi di cose serie e non di provvedimenti spot per spese non obbligate” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Dovrebbe ad esempio preoccuparsi del fallimento del Trimestre anti-Inflazione e del fatto che a ottobre l’olio di oliva è rincarato in un solo mese del 5,9%, il pane fresco non ha invertito la sua corsa, salendo dello 0,2% su settembre 2023 e del +4,8% su ottobre 2022” prosegue Dona.

“Oppure farebbe bene ad aiutare i 2,18 milioni di famiglie in povertà assoluta che al ristorante non ci possono certo andare, sconti o non sconti” conclude Dona.