Wolfgang Munchau (Eurointelligence): “Meglio destinare l’1,5% del pil a investimenti pubblici piuttosto che a sussidi alle imprese”

“In Germania sarebbe meglio destinare l’1,5% del Pil a investimenti pubblici piuttosto che a sussidi alle imprese”. Lo ha affermato il direttore di Eurointelligence, a lungo firma di punta del Financial Times. Wolfgang Munchau nel corso del suo intervento a “Euro, mercati, democrazia 2023”, in corso a Montesilvano (Pescara).

Munchau ha spiegato alla numerosa platea della dodicesima edizione della conferenza internazionale promossa da a/simmetrie – Associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche la situazione che sta attualmente vivendo la Germania, dove si prospetta una grande recessione.

“L’11% del valore aggiunto in Germania dipende dall’automotive, direttamente o indirettamente”, ha spiegato Munchau, “Una simile concentrazione rende l’economia tedesca fragile rispetto a shock internazionali, come il rapido passaggio all’auto elettrica. La Germania ha bisogno di riforme che sviluppino il suo settore dei servizi”, commentando le scelte di bilancio in Germania.