Il network di Artiste Artemide per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

«Abbracciamo questa giornata immaginandoci in un domani più rumoroso, più libero, dove poter diventare potenti insieme: un tempo in cui esistere come persone, senza il bisogno di imporre o rivendicare nulla, se non le nostre pure, distese pluralità e singolarità. La danza non impone, è il primo luogo in cui le identità vengono rispettate, senza tabù o divieti».

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si unisce alle rivendicazioni di milioni di persone, anche Artemide, network internazionale che dal 2021 si pone l’obiettivo di incentivare il dialogo e il confronto, favorire la coproduzione di spettacoli, realizzare workshop, laboratori e conferenze, condividere nuove pratiche di trasmissione dell’arte, di creazione, formazione e diffusione, mettere in atto pratiche che intervengano per la parità di genere e per la creazione di pari opportunità di azione e ruoli per le donne, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

La rete ad oggi è composta da: Paola Sorressa, Francesca La Cava, Patrizia Cavola, Elisa Barucchieri, Emma Cianchi, Viola Scaglione, Fiorenza D’Alessandro, Simona Lisi, Livia Lepri, Silvia Gribaudi, Chiara Frigo, Marta Bevilacqua, Annamaria Di Maio, Valentina Romito, Antonella Iannone, Giorgia Maddamma, Lucia Cau, Cristiana Camba.