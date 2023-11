Anguillara Sabazia, il convegno contro la “violenza di genere”

Si è svolto nei licei I. Vian e Luca Paciolo di Anguillara Sabazia, un importante convegno su come prevenire e sensibilizzare i giovani. Convegno voluto e organizzato dalla Vicesindaco e Assessore alle politiche sociali Paola Fiorucci con l’obiettivo di informare i giovani ed educarli alla cultura della non violenza.

Presenti il Procuratore di Civitavecchia Alessandro Gentile, la psicologa giuridica, psicoterapeuta Elisa Caponetti del CTU di Civitavecchia; il sindaco Angelo Pizzigallo, ha portato i saluti di tutta l’amministrazione e ringraziato i presenti, la dirigente Lucia Lolli, la professoressa Cristina Soccorsi, la dirigente Laura Somma e il professore Stefano Mura.

Tante le presenze, l’Asl Roma 4 con la dottoressa Simona Ursino, insegnanti, amministratori, rappresentanza della stazione dei Carabinieri, associazioni e studenti.

I nostri ragazzi stanno vivendo la loro adolescenza dell’esistenza meglio o peggio dei loro coetanei di cinquant’anni fa? Nel progresso c’è stato un miglioramento per le loro condizioni psichiche, il loro inserimento sociale, le prospettive future? Sono cambiate, e come, le loro capacità relazionali? Sono più forti o più fragili? Più o meno responsabili? Più o meno concreti, determinati, disposti a osare e inclini al sacrificio?

Giornata studiata e articolata per analizzare in maniera didattico/interattiva il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere, prendendo in esame tutti quegli atteggiamenti che spaziano dalla sopraffazione e prepotenze verbali fino alla violenza, che se commessi con l’uso degli strumenti informatici, possono assumere connotati di considerevoli rilevanza penale ed emotiva.

Tutti hanno convenuto di grande importanza lavorare sulla prevenzione, aiutando i soggetti deboli a parlare, denunciando quanto gli sta accadendo.

Alla fine il convegno si è chiuso con una dimostrazione teatrale, all’esterno della scuola, organizzato dagli studenti che ha suscitato grande emozione tra i presenti. Un plauso a loro e a tutti gli Insegnanti promotori e tutor di formazione, di comportamenti e tanto altro per la costruzione delle nuove classi Dirigenti del nostro Paese. L’agone nuovo, ringrazia tutti e si augura che tanto impegno e risorse, trovino da subito applicazione, senso responsabile e una grande coesione umana e sociale, per prevenire e sconfiggere tali problemi molto gravi e orribili .

Giovanni Furgiuele

Presidente l’agone nuovo