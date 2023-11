Fermarsi in tempo. Prima che sia troppo tardi (video)

Sei in difficoltà? Vuoi uscire da una situazione di violenza? Contatta il Centro Antiviolenza GALASSIA:

al numero 342 5229259 (disponibile h24)

tramite posta elettronica, all’indirizzo e-mail centroantiviolenza@consorziovalledeltevere.it

direttamente in sede, in via XX Settembre 2 a Formello (Roma), dal Lunedì al Venerdì (9:00-16:00) oppure il Giovedì (9:00-17:00)

Il Consorzio dispone di 3 Centri AntiViolenza (CAV) che hanno l’obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne dando accoglienza a titolo gratuito a tutte le donne, sole o con figli, a prescindere dall’età, reddito, religione, appartenenza culturale e sociale, vittime di violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza. Presso i 3 Centri vengono svolte le seguenti attività:

• Ascolto e accoglienza

• Sostegno psicologico

• Assistenza legale

• Supporto ai/alle figli/figlie minori vittime di violenza assistita

• Orientamento al lavoro, orientamento all’autonomia abitativa

• Attivazione della rete territoriale

I tre Centri si trovano a:

1. Formello

2. Fiano

3. Rignano Flaminio