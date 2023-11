Città metropolitana, la scuola e l’omaggio a Giulia Cecchettin

“Il dolore per l’omicidio di Giulia Cecchettin ha scosso l’intera nazione, e il luogo delle relazioni per antonomasia, la scuola, oggi ha voluto renderle omaggio con una serie di iniziative in ogni istituto di ordine e grado d’Italia. Ragazze e ragazzi insieme contro la violenza di genere, per dire basta a una piaga della nostra società che miete vittime ogni giorno. Il cambiamento deve partire anche dai banchi di scuola, dove deve essere diffusa l’educazione al rispetto. E’ compito di noi adulti far crescere i giovani in una società migliore. Perché non ci siano più altre Giulia”

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle scuole di Città metropolitana di Roma