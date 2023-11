Terrae Slow, si è svolta la terza edizione

Terrae Slow 2023: si è svolta domenica 19 la terza edizione dell’appuntamento enogastronomico delle Terre Tuscolane, una manifestazione per conoscere e custodire la cultura enogastronomica dei Castelli Romani, abbinata al Premio “Terre Tuscolane” e organizzata da Slow Food Frascati e Terre Tuscolane APS. Il Consigliere delegato di Città metropolitana di Roma Capitale Damiano Pucci ha partecipato alla giornata, intervenendo all’incontro tematico “Le radici e i frutti della biodiversità”.

“Un’occasione importante per far conoscere e incontrare le realtà agroalimentari e vitivinicole legate ai progetti e alla visione di Slow Food, in una delle aree, quella dei Castelli Romani, a maggiore estensione agricola del territorio metropolitano. La valorizzazione delle tipicità e la “narrazione” enogastronomica del territorio lega in un’unica filiera la storia produttiva, la rielaborazione dei piatti, la scelta consapevole di ciò che si acquista e consuma e, non ultimo, il piacere finale del consumatore. Oltreché il valore intrinseco di questa iniziativa per la promozione di un turismo enogastronomico specifico, vogliamo sottolineare come momenti come questo siano anche occasioni per rilanciare una visione – che Slow Food da sempre interpreta e sostiene – onnicomprensiva del mondo enogastronomico e delle tipicità locali. Nella visione strategica di Città metropolitana, un asset importante è quello che declina la sostenibilità ambientale, e quindi il sostegno a un’agricoltura biologica e a sistemi di produzione innovativi che puntano alla riduzione di Co2, alla preservazione delle risorse idriche e alla tutela del territorio, facendo rete tra le diverse realtà locali, con la lotta allo spreco alimentare, attraverso la filiera corta e l’incentivo al consumo di prodotti locali, fino alla valorizzazione di una cultura del cibo che renda ogni Comune del territorio metropolitano, anche quello attualmente meno interessato da percorsi turistici, un luogo di interesse proprio a partire dalle sue specificità: storiche e naturalistiche, ma anche enogastronomiche. È una precisa visione strategica a cui improntiamo ogni nostra azione a sostegno delle comunità locali, indirizzando le risorse disponibili a vantaggio delle comunità e a sostegno delle imprese locali, rendendo attrattivo e sostenibile il settore in ogni suo momento, dalla produzione alla trasformazione del prodotto, fino al consumo”.

Damiano Pucci, Consigliere delegato Pianificazione strategica, Agricoltura e Difesa del suolo di Città metropolitana di Roma Capitale.