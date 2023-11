Il 23 c’è il Rapporto DEKRA sulla sicurezza stradale 2023 “Tecnologia e persone”

Giovedì 23 novembre, dalle 10 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, in Piazza di Monte Citorio 1, si terrà la presentazione del Rapporto DEKRA sulla sicurezza stradale 2023 “Tecnologia e persone”. Verranno diffusi i dati aggiornati sulla situazione degli incidenti stradali in Italia e sull’importanza dell’interconnessione tra tecnologia ed essere umano.

La presentazione del Rapporto DEKRA si svolge nell’ambito degli eventi organizzati in occasione della Giornata mondiale in memoria delle Vittime della Strada, istituita dall’ONU, un evento globale volto a ricordare le vittime della strada, promuovere una campagna per la prevenzione degli incidenti mortali e con lesioni gravi e rendere omaggio alle squadre di emergenza, alle forze dell’ordine e agli operatori sanitari.

Parteciperanno all’evento: Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati; Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; Lamberto Giannini, Prefetto di Roma; Toni Purcaro, Executive Vice President di DEKRA Group e Presidente di DEKRA Italia; Filiberto Mastrapasqua, Direttore del Servizio Polizia Stradale delegato dal Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani; Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI; Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità delegato dal Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri; Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza delegato dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala; Elisabetta Oliveri, Presidente Autostrade per l’Italia; Roberto Mastrangelo, Responsabile Gestione Rete Anas.

Sarà possibile seguire l’evento al seguente link web della Camera dei Deputati: https://webtv.camera.it