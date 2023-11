Pd domani in piazza a Roma

L’11 Novembre il Partito Democratico torna in piazza per la giustizia sociale e per la pace. Per dare corpo e forza all’alternativa al Governo Meloni.

Scendiamo in piazza per manifestare per la PACE e per un cessate il fuoco umanitario immediato in Medio Oriente, per promuovere la battaglia sul SALARIO MINIMO e contro precarietà e sfruttamento di lavoratrici e lavoratori, per una CONVERSIONE ECOLOGICA che generi giustizia climatica per ritrovare un equilibrio col Pianeta, per il diritto alla CASA, per difendere la SANITÀ pubblica ed universalistica da tagli e privatizzazioni chiedendo più risorse e di sbloccare un piano straordinario di assunzioni, per investire davvero sulla SCUOLA e sul DIRITTO ALLO STUDIO per contrastare da principio le diseguaglianze e le povertà educative.

Vogliamo un Paese che promuova i DIRITTI SOCIALI E CIVILI contrastando ogni forma di discriminazione e approvando leggi necessarie come quella per lo ius soli e contro l’abilismo e l’odio basato su orientamento sessuale e identità di genere. Per difendere la COSTITUZIONE e la coesione del Paese, contro l’autonomia differenza del Governo Meloni.

Con questa idea di un FUTURO PIÙ GIUSTO, riempiremo Piazza del Popolo.