Covid, D’Amato: “Estendere i vaccini in farmacia”

“Il Lazio è stato un modello nazionale nella campagna vaccinale e la prima Regione italiana ad aver sottoscritto un protocollo per la somministrazione del vaccino Covid nelle farmacie. È importante che questo patrimonio non si disperda, e anzi venga ampliata la possibilità della vaccinazione anche allo Zoster, antipneumococcico e Hpv oltre Covid e all’antinfluenzale. La rete capillare delle farmacie è molto utile nell’attività di prevenzione, e mi dispiace che ci sia ancora un forte ritardo nella campagna vaccinale contro il Covid in particolare nei confronti dei più fragili”. Lo ha dichiarato il Consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato.