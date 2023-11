Bracciano, fine settimana a teatro

Sabato 11 novembre ore 21.00 e domenica 12 novembre ore 18.30 – Teatro Charles De Foucauld, via delle palme,6 Bracciano: “I Carta Bianca” con “E’ tutta un’altra storia”.

Uno spettacolo brillante e dissacrante, dai ritmi serrati, dove si ride dall’inizio alla fine, il tutto unito saldamente da un altro ingrediente fondamentale che caratterizza da sempre i loro show: la musica.

“La storia dell’uomo, come l’abbiamo studiata fino ad oggi sui libri di scuola, potrebbe essere tutta una grande leggenda per quello che ne sappiamo, perché la verità infondo… è Tutta un’altra storia”.

Vi aspettiamo!

Per prenotazioni contattare via whatsApp il numero 3387725474

info@unteatroperbracciano.it

www.teatrocharlesdefoucauld.it/