Il Distretto Roma 4.3 selezionato per l’implementazione di una serie di servizi innovativi e inclusivi

Il Distretto Roma 4.3 è stato selezionato per l’implementazione di una serie di servizi innovativi e inclusivi volti a sostenere le famiglie e le persone del territorio dei Comuni del Distretto: Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana e Trevignano Romano.

Nel marzo 2023, in collaborazione con numerose Associazioni, Enti di Terzo Settore e Istituzioni locali (istituti scolastici, ASL e Servizi Territoriali) che hanno aderito a una Manifestazione d’interesse, è stato condotto un importante lavoro di co-progettazione da parte dell’Ufficio di Piano del Distretto 4.3 . Questo sforzo congiunto ha portato all’approvazione di un progetto ambizioso: l’istituzione del Centro Famiglia chiamato “Crescere Insieme“.

In fase di valutazione del finanziamento, il progetto è collocato tra i primi tre nella graduatoria regionale e offrirà una vasta gamma di servizi dedicati alle esigenze delle famiglie e degli individui del territorio. Tra i servizi vi sono consulenze psicologiche, all’affettività e sessualità, supporto psicologico per i minori, consulenze legali, e consulenze pedagogiche ed educative. La mediazione culturale sarà attivata per agevolare l’accesso ai servizi per le persone straniere, creando un ambiente inclusivo e accogliente. Il progetto prevede anche programmi di supporto sociale e psicologico per genitori e pari, con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e il benessere emotivo.

Inoltre, saranno implementate attività di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare per affrontare sfide complesse. In parallelo, verranno organizzate attività di orientamento e prevenzione per contrastare la cultura sessista, xenofoba e le discriminazioni legate all’identità di genere, promuovendo un ambiente di comprensione e rispetto reciproco.

Un elemento chiave del progetto è l’istituzione di un Centro per la Famiglia itinerante nei cinque Comuni del Distretto, che offrirà anche gruppi di auto-mutuo aiuto, laboratori di sostegno scolastico e iniziative risocializzanti e di inclusione sociale. L’obiettivo finale è promuovere l’inclusione sociale creando una comunità più coesa e tollerante.

“Questi servizi mireranno a fornire un sostegno completo alle famiglie e alle persone nelle diverse fasi della loro vita“, hanno dichiarato in modo congiunto i rappresentati del Comitato Istituzionale del Distretto Roma 4.3 composto dai delegati dei 5 Comuni. “Ringraziamo del prezioso lavoro dell’Ufficio di Piano guidato dalla dott.ssa Simona Di Paolo e siamo entusiasti di collaborare con le nostre comunità locali e altre organizzazioni per offrire questi importanti servizi che migliorano la qualità della vita di tutti gli abitanti delle nostre comunità.”