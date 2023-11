Anguillara, il Pd e la riforma dello sport

“Sport. Quale riforma? Il settore dello sport è investito da una profonda Riforma. Il progetto messo in campo dal governo cambierà radicalmente la vita di moltissime realtà e solleva molte perplessità. Il Partito Democratico di Anguillara Sabazia ha dunque deciso di organizzare un momento di confronto sui punti critici della riforma con l’on. Mauro Berruto, già commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile italiana, poi direttore tecnico della nazionale italiana di tiro con l’arco e membro della segreteria nazionale del Partito Democratico, con delega allo sport. L’incontro si terrà alle ore 21 dell’8 Novembre presso la sezione del PD di Anguillara per incontrare e ragionare con le ASD del lago di Bracciano per capire insieme e meglio i cambiamenti che la riforma introdurrà. Ovviamente però la più ampia partecipazione è auspicabile perché lo sport è settore nevralgico per una società aperta e sana, quindi l’invito è esteso a tutti gli interessati”

Lo dichiara in una nota il segretario del Partito Democratico di Anguillara Sabazia Luciano Ronconi