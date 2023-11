Lavori in corso sulla Braccianese

La città Metropolitana di Roma ha autorizzato lavori di per la posa in opera di un cavo elettrico lungo la Braccianese. I lavori, dal km 10+200 al km 11+610, zona Bivio di Tragliatella non riguarderanno la parte già oggetto di manutenzione.



I lavori per motivi tecnici saranno eseguiti in orario diurno, con l’intervento in contemporanea di due squadre per poter concludere l’intervento nel minor tempo possibile.

Il traffico sarà regolato da movieri, per migliorare la circolazione dei veicoli, e a fine giornata di ogni sabato le aree di cantiere verranno ridotte al minimo per una migliore diluizione del traffico.

Terminati i lavori si procederà con il ripristino dell’asfalto e la messa in sicurezza del tratto di strada questione.