Scuola, Ferrarini (FdI): “Basta strumentalizzazioni di parte. Al fianco del Sindaco di Pomezia per soluzione condivisa”

“Dispiace constatare che sulla questione del trasporto degli studenti e degli istituti scolastici superiori tra Pomezia ed Ardea, alcune forze politiche oggi all’opposizione stiano strumentalmente cavalcando un tema serio che, quando erano al governo del territorio non sono stati capaci di risolvere”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Metropolitano Massimo Ferrarini, che ha aggiunto.

“Con il Sindaco Veronica Felici stiamo lavorando affinchè, insieme alle istituzioni che ne hanno la competenza, si possa trovare una soluzione a breve e medio termine al problema del trasporto, in attesa di realizzare una struttura scolastica adeguata a soddisfare le esigenze di un territorio importante come quello di Ardea e Pomezia, che non può essere abbandonato. A chi oggi pare aver perso la memoria, occorre ricordare che, la carenza, se non proprio la totale assenza di strutture scolastiche superiori ad Ardea e Pomezia, si trascina da molti lustri. I disagi di oggi sono da imputare ad una decennale mancata programmazione, in termini di edilizia scolastica, tutta in capo alla Città Metropolitana di Roma, al centrosinistra ed al Movimento Cinque Stelle che ininterrottamente ne reggono le sorti dal 2003. La mia solidarietà va al Sindaco Felici, agli studenti ed alle loro famiglie, con l’auspicio che continui e si intensifichino dialogo e collaborazione tra tutte le istituzioni investite dal problema, al fine di una soluzione condivisa. Parallelamente mi auguro che cessi ogni forma di strumentale propaganda politica che non contribuisce a quello che deve restare un obiettivo nell’interesse di tutta una comunità”. Conclude la nota di Massimo Ferrarini.