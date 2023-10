Città metropolitana e la mostra permanente di arte moderna

E’ stata inaugurata nella sede operativa della Città metropolitana di Roma di via di Ribotta, la mostra permanente di arte moderna di proprietà dell’Ente.

“Il progetto di coniugare il luogo di lavoro con la cultura e rendere fruibile una galleria d’arte di alto livello negli uffici pubblici della Città metropolitana di Roma, è stata una scelta che consentirà ai cittadini di poter visitare questa mostra in maniera più agevole possibile. Sono tutte opere collocabili tra gli anni ’20 e ‘80 che erano allestite nel nostro museo di Villa Altieri che abbiamo voluto trasferire per creare un museo diffuso accessibile a tutti e in maniera particolare al IX Municipio dove è collocata la nostra sede operativa della Città metropolitana di Roma. Una collaborazione tra istituzioni, che consolida un lavoro di squadra con il territorio dei Municipi di Roma Capitale e assieme alla Presidente Titti Di Salvo, presente all’inaugurazione, proseguiremo a sollecitare anche le scuole che vorranno ammirare tele uniche e di pregio che saranno in esposizione al piano terra del grattacielo di via Ribotta”.

Cristina Michetelli, Consigliera Delegata al Patrimonio della Città metropolitana di Roma