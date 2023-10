Oriolo Romano e il 4 novembre

Come ogni anno, l’Amministrazione Comunale di Oriolo Romano intende commemorare la giornata del 4 novembre. Il 4 novembre si celebra la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate per ricordare la fine del primo conflitto mondiale per il nostro Paese e richiamare quegli ideali risorgimentali che hanno trovato vera compiutezza solo con la Costituzione repubblicana del 1948.

Appuntamento alle ore 11.00, con la deposizione di una corona al monumento ai caduti in presenza delle Autorità Civili e Religiose.