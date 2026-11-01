HALLOWEEN SICURO A BRACCIANO: MAXI OPERAZIONE DEI CARABINIERI, DENUNCIATE 23 PERSONE

*BRACCIANO* – I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno condotto un imponente servizio coordinato di controllo del territorio nella serata del 31 ottobre, esteso fino a tarda notte, per garantire un fine settimana di Halloween all’insegna della sicurezza e prevenire ogni forma di illegalità diffusa.

Il bilancio dell’operazione conta 23 persone denunciate alla Procura della Repubblica per svariati reati, 13 segnalate alla Prefettura di Roma per uso di sostanze stupefacenti e decine di sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Nel corso delle verifiche a largo raggio, l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Bracciano ha interessato diversi ambiti di intervento:

*Furti e reati contro il patrimonio*: Tre donne sono state denunciate per furto aggravato all’interno di un supermercato di Bracciano, dopo aver asportato merce per un valore di circa 300 euro, interamente recuperata e restituita al direttore dell’esercizio.

*Coltelli a serramanico e oggetti atti ad offendere*: Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei comportamenti a rischio su strada, con la denuncia di 5 persone trovate in possesso, senza giustificato motivo, di coltelli (tra cui uno con lama da 20 cm) e di una mazza da baseball. Tra i deferiti figura anche un uomo, legittimo detentore di armi, che ha violato le norme di custodia tenendo una pistola a portata di mano all’interno della propria abitazione.

*Falsificazione documentale*: Nel corso dei posti di controllo, 4 persone sono state denunciate poiché trovate in possesso di documenti d’identità falsi o manomessi mediante l’asportazione del microchip di sicurezza.

*Lotta allo spaccio di droga*: Massima attenzione anche sul fronte degli stupefacenti. Tra i denunciati figura un ventenne sorpreso con oltre 5 grammi di hashish, materiale da confezionamento, un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza e 530 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita, unitamente a un altro soggetto trovato in possesso di dosi e di un rilevante quantitativo di MDMA. L’attività di contrasto all’uso personale ha portato complessivamente al sequestro di quasi 6 grammi di cocaina e oltre 17 grammi di hashish, con la contestuale segnalazione di 13 persone alla Prefettura di Roma quali assuntori.

*Sicurezza stradale e bilancio del dispositivo*: Particolare rigore è stato applicato ai controlli sulla circolazione stradale durante le ore notturne: 7 automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti (o per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti), compreso un soggetto sorpreso al volante sotto l’effetto di droga e privo di patente di guida, violazione già reiterata nel biennio.

Complessivamente, la capillare rete di controlli eretta dai Carabinieri della Compagnia di Bracciano ha consentito di identificare 110 persone e di verificare 78 veicoli, elevando 63 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un totale di circa 22.100 euro.