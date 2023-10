Industria, Istat, fatturato agosto -0,4% su mese

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria ad agosto scende dello 0,4% sul mese precedente e del 5% su base annua.

“Dati pessimi! Nonostante il fatturato sia gonfiato dall’aumento dei prezzi, ad agosto scende sia rispetto a luglio che rispetto a un anno prima” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se poi confrontiamo il fatturato di oggi con quello di febbraio 2023, quando si è raggiunto il picco del 2023, attualmente è inferiore, nei dati destagionalizzati, dell’1,6%, 4 volte il calo congiunturale, percentuale che sale al -2,3% per il fatturato interno. Un crollo che sale al 3,3% rispetto a dicembre 2022, -3,5% per il dato interno. Insomma, peggio di così non si può!” conclude Dona.

Tabella: Fatturato dell’industria (dati destagionalizzati)

FATTURATO Totale interno estero Differenza % Ago 2023 – Dic 2022 -3,3 -3,5 -2,8 Differenza % Ago 2023 – Feb 2023 -1,6 -2,3 -0,2 Differenza % Ago 2023 – Lug 2023 -0,4 -0,6 0,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat