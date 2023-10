Chiesti oltre sessantacinque anni di carcere nel processo principale per l’assalto alla Cgil. È importante, la richiesta di condanna avanzata dalla pm Gianfederica Dito, al termine di oltre due ore di requisitoria in cui ha ricostruito minuziosamente la giornata del 9 ottobre del 2021. La sentenza è prevista per il 20 dicembre.