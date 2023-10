Cyberbullismo, suicida un tiktoker

“Non ci sono dubbi che mio figlio sia stato vittima di cyberbullismo. Deve essere fatta giustizia”. A parlare è il padre del 23enne TikToker di Bologna, conosciuto come Inquisitor Ghost, che si è suicidato in diretta social. Lui, come molti utenti della piattaforma, sono convinti che il 23enne si sia tolto la vita a causa del cyberbullismo dopo le false accuse di pedofilia partite da una ragazza turca di 17 anni, che sulla piattaforma si era finta maggiorenne, e da un altro utente, che avrebbero scatenato una gogna mediatica. “Sui social – continua il padre – girano screenshot di false conversazioni tra loro due, ripubblicate più volte da diversi utenti”.