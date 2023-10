Talete è la prima utility a migrare i propri servizi su Polo Strategico Nazionale

Talete sceglie il cloud di Polo Strategico Nazionale per innovare le proprie soluzioni e garantire ai cittadini servizi digitali sempre più evoluti, sicuri e affidabili.

Viterbo, 13 ottobre 2023 – Il progetto sviluppato da Talete con Polo Strategico

Nazionale ha l’obiettivo di migliorare i propri servizi secondo le direttrici della

trasparenza, della sicurezza e dell’affidabilità, consentendo una interazione

digitale tra l’amministrazione e i cittadini sempre più semplice e diretta.

La direzione intrapresa da Talete, nell’ambito della Convenzione tra il Dipartimento

per la trasformazione digitale e Polo Strategico Nazionale, costituisce un tassello

fondamentale per il completamento del “sistema operativo del paese” grazie a

tecnologie e infrastrutture cloud che garantiscano le più alte garanzie di

affidabilità, resilienza e indipendenza.

“La strategia che stiamo mettendo in atto sta portando rapidi cambi di passo

nell’implementazione ed erogazione dei servizi digitali gestiti sul territorio e

produrrà enormi vantaggi per i cittadini che ne usufruiranno e per tutti gli

stakeholder del settore. – dichiara l’Ing. Salvatore Genova, Amministratore Unico

di Talete S.p.A. – L’iniziativa si annovera nella serie di azioni che stiamo

introducendo per garantire affidabilità e innovazione ai servizi che forniamo ai

cittadini. La Società Talete ha come missione quella di garantire uno dei servizi

essenziali e sentiamo l’onere di portarci a passo con il PNRR e con i vantaggi del

digitale. Essere la prima amministrazione del settore utility in Italia ci inorgoglisce,

rendendoci fra i pionieri di questo nuovo strumento messo a disposizione dal

Dipartimento per la trasformazione digitale. Importantissimi sono stati gli sforzi e

le competenze introdotte da Polo Strategico Nazionale, dai suoi soci e partner, che

tengo a ringraziare”.

“I vantaggi saranno notevoli – sottolinea Giuseppe Gasbarri, Responsabile della

Trasformazione Digitale di Talete e capo progetto – in quanto verranno erogati

una serie di servizi, fra cui lo sportello digitale, grazie ai quali ciascun utente potrà

comunicare con l’azienda, effettuare le proprie operazioni e aprire qualsiasi istanza

online senza più recarsi presso gli sportelli fisici. Sarà possibile comunicare e

monitorare i propri consumi, ricevere le fatture direttamente sulla propria mail e

fruire, tramite l’applicazione dedicata, di ulteriori servizi aggiuntivi che ci

permetteranno di mettere il cittadino al centro del progetto”.

“Questo progetto – afferma Pierluigi La Mantia, Area Manager PA di Polo

Strategico Nazionale – dimostra la volontà e capacità delle amministrazioni locali

del nostro Paese di intercettare i bisogni dei cittadini, utilizzare le risorse messe a

disposizione dal PNRR e costruire concretamente iniziative innovative sul territorio

che portino benefici tangibili ai cittadini. Per renderlo possibile, come Polo

Strategico Nazionale, mettiamo a disposizione la nostra infrastruttura e siamo a

fianco delle amministrazioni con competenze ed esperienze a 360°, perché

innovazione e sicurezza richiedono il presidio di tutti gli aspetti della complessa

filiera di trasformazione digitale”.

La sfida si concentra ora sul processo di migrazione dei dati e servizi critici e

strategici gestiti da Talete sulla nuova infrastruttura, in linea con la timeline

prevista dal PNRR, in modo da garantire l’affidabilità e continuità del servizio e la

sicurezza nella gestione e conservazione dei dati.

Inoltre il progetto prevede un importante miglioramento, grazie alle tecnologie

cloud, di tutta la componente relativa al telecontrollo delle stazioni di pompaggio

acqua, che verrà ampliato ed esteso sinergicamente ai nuovi comuni gestiti da

Talete, e delle attività del laboratorio che gestisce le campionature e l’analisi per il

controllo dei livelli di arsenico, rendendo un importante servizio al territorio

viterbese e garantendo un utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse idriche.

Polo Strategico Nazionale (www.polostrategiconazionale.it) è la società partecipata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei che ha come mission la realizzazione e la gestione di un’infrastruttura cloud tecnologicamente innovativa e indipendente, per garantire la sicurezza e la sostenibilità economica e ambientale nella gestione di dati e applicazioni della Pubblica Amministrazione italiana. Polo Strategico Nazionale è uno dei tre pilastri su cui si poggia la Strategia Cloud Italia, sviluppata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) con gli indirizzi strategici per il percorso di

migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La società, a seguito dell’aggiudicazione della gara, ha firmato la Convenzione con il Dipartimento per la trasformazione digitale per l’espletamento della concessione per una durata complessiva di 13 anni.