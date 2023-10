Stati Generali della Green Economy 2023, iscrizioni aperte

Sono state aperte le iscrizioni agli Stati Generali della Green Economy 2023. L’appuntamento, promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nell’ambito dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile, e con il patrocinio della Commissione Europea, si terrà il 7 e 8 novembre, a Rimini, in occasione di Ecomondo – Italian Exhibition Group.

Questa XII edizione è dedicata al tema L’economia di domani: una green economy decarbonizzata, circolare e nature positive. Siamo ormai entrati in una crisi globale, climatica ed ecologica, senza precedenti, che impatterà profondamente, non in un lontano futuro ma entro un decennio, sulla nostra economia. La transizione ecologica è, quindi, ineludibile se vogliamo che la nostra economia abbia un futuro migliore e richiede impegnative innovazioni e consistenti investimenti, capacità di coglierne i vantaggi economici, attenzione nella gestione dei costi, cura dell’inclusione sociale, dell’occupazione e dei settori economici più esposti.

Come di consueto verrà presentata la Relazione sullo stato della green economy con focus quest’anno sui Costi e i benefici della transizione all’economia di domani.

L’evento 2023 è articolato in due sessioni plenarie di mattina e 5 sessioni tematiche di approfondimento il pomeriggio. Il programma di dettaglio sarà disponibile il 17 ottobre.