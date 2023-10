Ladispoli e la fase sperimentale dell’introduzione dei monopattini elettrici

Riceviamo e pubblichiamo – “Si é concluso con un ottimo risultato l’esperimento pilota di introdurre i monopattini a noleggio a Ladispoli. In tre mesi sono stati raggiunti numeri significativi, a conferma che i cittadini sono sensibili alla mobilità sostenibile”.

Le parole sono dell’assessore all’innovazione tecnologica, Alessandra Feduzi, che, nel corso della conferenza stampa con Giorgio Coviello, responsabile della società Bird, ha tracciato il bilancio dell’iniziativa.

“I dati che ci ha fornito la società che gestisce il settore della mobilità sostenibile non solo a Ladispoli – prosegue l’assessore Feduzi – sono particolarmente significativi. Nei tre mesi di sperimentazione, i monopattini noleggiati dai cittadini hanno percorso oltre 25.000 chilometri. In media, calcolando le differenze di popolazione, Ladispoli si è avvicinata all’utilizzo dei monopattini in città come Firenze e Abu Dabi. I veicoli elettrici contribuiscono in modo importante a ridurre l’inquinamento provocato dalle emissioni dei gas di scarico delle automobili. Siamo soddisfatti che ci siano stati zero incidenti stradali per i monopattini in sharing, i problemi emersi nei primi giorni si sono risolti con maggiori controlli, grazie all’incessante lavoro dei nostri volontari delle associazioni del territorio, e senso di responsabilità da parte dei cittadini. Nei prossimi mesi l’amministrazione comunale indirà un bando pubblico per affidare il servizio di noleggio dei monopattini, probabilmente a partire dalla primavera inoltrata”.