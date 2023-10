Resoconto gestione del servizio 2022-2023 e passaggio nuovo appalto.

In vista del subentro della nuova ditta vincitrice della gara per la gestione del servizio rifiuti urbani per i prossimi otto anni, giovedì sera alle 21.15 presso la sala polivalente, facciamo il punto della situazione sull’andamento del servizio negli ultimi due anni e sulle prospettive relative al subentro del nuovo appaltatore.