Città metropolitana e il Disturbo Specifico dell’Apprendimento

Formazione ed aggiornamento sulla normativa per i diritti degli studenti DSA, per fare un quadro relativo al Disturbo Specifico dell’Apprendimento e a tutte le difficoltà scolastiche incontrate dagli studenti che soffrono di questo disagio.

L’incontro organizzato dalla Città metropolitana di Roma e Roma Capitale, in collaborazione con la Federazione Italiana Diritti Umani ETS, ha coinvolto l’Associazione Nazionale Forense.

“L’inclusione scolastica è la chiave per garantire che ogni studente abbia la possibilità di apprendere e crescere seguendo i percorsi formativi con l’incoraggiamento della famiglia e della scuola, per essere pronti ad utilizzare tutti gli strumenti necessari per l’accrescimento culturale e per l’apprendimento scolastico. Assieme all’Avvocato Alessandro Gioia, stiamo portando avanti un progetto che servirà ad aiutare chi è rimasto indietro nell’attività didattica. Mettere a disposizione insegnanti che possano aiutare i ragazzi in difficoltà a recuperare le materie scolastiche in maniera gratuita. Inizieremo al VI Municipio come progetto pilota per poi estenderlo a tutti gli altri Municipi di Roma.

Ringrazio la Consigliera di Roma Capitale, Antonella Melito per avere lavorato in questo progetto e tutti i relatori che hanno contribuito a questo convegno”.

Mariano Angelucci, Consigliere della Città metropolitana di Roma.