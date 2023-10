Canale Monterano, nel ricordo di tre carabinieri deportati nel ’43

Sabato scorso, presso la Chiesa di S. Maria Assunta di Canale, l’Amministrazione comunale ha voluto ricordare i 3 carabinieri canalesi deportati nei campi di concentramento nazisti il 7 Ottobre 1943. Molto sentita e partecipata la cerimonia, che ha visto relatori di eccezione il Gen. Bruno Riscaldati e il Prof. Daniele Natili.

“Nei momenti bui – ha ricordato il Sindaco Alessandro Bettarelli in chiesa – quando non ci sono più regole né certezze, si può comprendere chi sbagliò, ma ancor di più si deve ricordare e onorare chi scelse di stare dalla parte giusta. Nell’80° anniversario di quei giorni e nel 150° della denominazione Canale Monterano, abbiamo voluto ricordare Bartolomeo Ceci, Elvino Pasquali e Leandro Rabbai, Carabinieri nostri concittadini, deportati nei campi nazisti il 7 Ottobre ’43 e tornati solo a guerra finita per aver tenuto fede al giuramento di fedeltà alla Patria.

Un grazie speciale va al Gen. Bruno Riscaldati per aver organizzato con noi il ricordo, a Don Giacomo per l’ospitalità e le parole in memoria, a tutte le associazioni e le Armi partecipanti, agli oratori, ma soprattutto ai figli e nipoti dei nostri concittadini ricordati oggi, presenti con noi a questa bella e doverosa iniziativa.”