Il Pd del litorale a nord di Roma mette i paletti

Riceviamo e pubblichiamo – In questi giorni abbiamo appreso dalla stampa locale di un incontro tra i Sindaci del litorale a nord di Roma, organizzato dal Sindaco di Fiumicino, per rilanciare una vecchia idea, quella di costituire la sesta provincia del Lazio che già viene definita “Provincia Litorale Nord” secondo indiscrezioni della stampa locale.

A farne parte, da quanto si apprende, dovrebbero essere i Comuni di Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia, Tolfa e Allumiere. Sette comuni che assieme non arrivano a 250.000 abitanti.

Più che un progetto ambizioso ci sembra il tentativo di costruire un piccolo feudo che nulla ha a che vedere con le ambizioni del territorio e che certamente non servirà a migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini perché l’unica cosa certa è che questo progetto non è economicamente sostenibile.

Si consideri che i bilanci delle province si fondano principalmente sulle entrate dell’imposta provinciale di trascrizione. Basti questo dato per comprendere quanto questa idea possa essere frutto solo dell’egocentrismo di qualcuno. Una proposta che invece porterebbe non solo ad un peggioramento dei servizi per i cittadini ma anche all’isolamento dall’area vasta di Roma Capitale intorno alla quale si costruisce un importantissimo sistema di sviluppo dal quale questo territorio deve riuscire a trarre maggiori vantaggi con un’offerta adeguata e facendo sistema.

Per questo motivo condividiamo l’intervento della Consigliera Regionale, Michela Califano, che con una nota stampa ha descritto questo di Baccini come il rischio di tornare al medioevo inseguendo il modello dei Piccoli Comuni.

Vogliamo che questo territorio conquisti un nuovo protagonismo nella Città Metropolitana. Un ruolo che può svolgere sfruttando le sue vocazioni, il suo patrimonio culturale e paesaggistico, la strategicità logistica. Un lavoro lungo e faticoso che deve necessariamente contare su una maggiore sinergia tra le amministrazioni comunali del territorio. Per guardare avanti e non certo per fare un balzo indietro!