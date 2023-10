Istat, vendite agosto, -0,4% su mese

Secondo i dati Istat resi noti oggi, ad agosto le vendite in valore al dettaglio scendono dello 0,4% rispetto a luglio e salgono del 2,4% su base annua.

“Di male in peggio. Su base mensile non scendono solo le vendite in volume, ma anche quelle in valore” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per le vendite su base annua, invece, gli italiani continuano a spendere di più per colpa dell’inflazione ma a comperare di meno. Le vendite in volume, infatti, proseguono nella loro discesa, con quelle alimentari che segnano un divario su base annua pari a 9,7 punti percentuali tra vendite quelle in valore (+5,6%) e quelle in volume (-4,1%). Un baratro, una dieta dimagrante obbligata, imposta dalla difficoltà di arrivare a fine mese” prosegue Dona.

“Invece di fare gli spot sul Trimestre anti-inflazione, il Governo farebbe meglio a fare qualcosa di utile per combattere il carovita. Ci si domanda, ad esempio, perché per questo quarto trimestre non abbiano consentito ai negozianti, come da noi richiesto, di poter fare offerte sottocosto libere, togliendo il vincolo di legge di non poterne fare più di 3 all’anno e per massimo 10 giorni” aggiunge Dona.

Secondo lo studio dell’associazione, se si traduce in euro il calo dei volumi consumati su agosto 2022, le spese alimentari per una famiglia media scendono su base annua di 231 euro a prezzi del 2021, quelle non alimentari di 676 euro, per un totale di 907 euro. Una coppia con 2 figli acquista 315 euro in meno di cibo e 932 euro di beni non alimentari, per una cifra complessiva di 1247 euro, per una coppia con un figlio sono 285 euro in meno per mangiare, 1133 euro complessive” conclude Dona.

Variazione annua della spesa in euro e delle vendite in volume (dati grezzi)

Variazione in volume Ago 23/ Ago 22 Variazione spesa famiglia media Variazione spesa coppia con 2 figli Variazione spesa coppia con 1 figlio Alimentari -4,1 -231 -315 -285 Non alimentari -4,2 -676 -932 -848 TOTALE -907 -1247 -1133

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat