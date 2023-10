A Palazzo Valentini il convegno “Lo Sport nella società moderna”

Si è svolto a Palazzo Valentini il convegno dal titolo “Lo Sport nella società moderna: novità legislative tra riforma e decreti correttivi, impatto sociale e riflessioni dal territorio”, a cui hanno partecipato, oltre gli attori istituzionali, le principali federazioni e le realtà sportive di Roma e Provincia, per confrontarsi da un punto di vista tecnico e politico sulle ricadute della riforma dello sport e del lavoro sportivo, entrata in vigore a luglio di quest’anno. “E’ un momento di svolta epocale per lo sport in Italia e come in ogni momento di cambiamento, è naturale che sorgano dubbi ed incertezze da parte delle tante associazioni che si occupano di sport di base. Il 20 settembre 2023 è stato modificato anche l’art. 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme». Tale modifica si sposa con l’impegno, sia di Città metropolitana sia di Roma Capitale, che lavora al fine di rendere lo sport un investimento importante per la crescita delle nostre comunità. Un lavoro comune che parte dalla valorizzazione e riqualificazione strutturale degli spazi sportivi delle nostre scuole. Abbiamo fortemente voluto questo momento di confronto e l’evento di oggi è stato il primo di una serie di tavoli specifici che andremo a strutturare su questa tematica, per essere di supporto alle associazioni sportive al fine di chiarire i punti oscuri della riforma e le tante perplessità sollevate. Ringrazio tutte le istituzioni intervenute e ringrazio anche l’Avvocato Assennato, che ci ha coadiuvato dal punto di vista tecnico nella costruzione di questa prima giornata di confronto mettendo in piedi una “squadra” di esperti.

Daniele Parrucci, Consigliere delegato edilizia scolastica, impianti sportivi e politiche della formazione della Città Metropolitana di Roma.

Tra gli interventi istituzionali, Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, Nando Bonessio, Presidente Commissione Sport del Comune di Roma, Riccardo Viola, Presidente del CONI Lazio, Giancarlo Abete, Presidente Lega Nazionale Dilettanti, Umberto Calcagno, Presidente Associazione Italiana Calciatori.

Tra i relatori: Avv. Mario Assennato, Vicepresidente Commissione Agenti Sportivi FIGC, Avv. Enrico Lubrano, Docente Luiss Guido Carli e Vicepresidente Ordine Avvocati Roma, Dott. Damiano Lembo, Presidente Nazionale US Acli, Coordinatore EPS enti promozione sportiva, Avv. Priscilla Palombi, Responsabile ufficio legale dilettanti e calcio femminile AIC, Silvia Palombi, Responsabile Segreteria Sport del Consigliere Parrucci, esperta registro RAS e RUNTS.