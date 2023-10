A proposito di commissione trasporti sui disservizi delle linee regionali

A seguito della commissione trasporti sui disservizi delle linee regionali convocata, su richiesta della consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano, qui di seguito le dichiarazioni di Michela Califano ed Emiliano Minnucci, direttivo regionale del Pd Lazio.

“Una mozione per chiedere alla giunta regionale il rimborso di settembre e il dimezzamento dei costi dell’abbonamento per i pendolari della FL1 e FL3, utilizzando i fondi delle penali che scatteranno nei confronti degli enti gestori delle tratte, visti i disagi delle ultime settimane e le dichiarazioni emerse nella commissione trasporti sulle problematiche che potrebbero interessare nuovamente le linee, il tutto in attesa che si individui la soluzione più idonea.

Un atto dovuto visto quanto accaduto e il totale disinteresse verso questa tematica da parte dell’assessore Ghera che a domanda specifica ha preferito fare ‘melina’ evitando di prendersi qualsiasi onere a difesa dei pendolari.

Lo stesso assessore, va ricordato, che in commissione ha giustificato la scelta del Ministro Salvini di definanziare oltre 2 miliardi di opere per i trasporti del Lazio virandole nel Nord Italia con la solita scusa delle ‘infrastrutture non ancora cantierabili’. Peccato Ghera dimentichi un aspetto non di poco conto: senza soldi è difficile progettare e cantierare qualsiasi infrastruttura, non solo quelle del Lazio.

Insomma la solita destra che a parole dice di difendere i cittadini e poi a conti fatti fa l’esatto opposto”.

Lo dichiarano Michela Califano, consigliera regionale del Pd Lazio, ed Emiliano Minnucci, direzione regionale Pd Lazio