Arte protagonista a Cerveteri

L’arte spopola a Cerveteri con la mostra “heART-l’essenziale è visibile al cuore”. Si tratta di una sei giorni di convergenze artistiche, totalmente innovativa e mai vista prima, che avrà luogo dall’ 8 al 13 ottobre. L’ evento straordinario è stato pensato e fortemente voluto da Luisana Leone, in arte Lulù, giovane pittrice nota nel territorio di Ladispoli e Cerveteri e famosa per i suoi simboli (le ali) che evocano la libertà. L’organizzatrice ha ottenuto dal Comune di Cerveteri il permesso ed il patrocinio dietro domanda motivata da tanta passione. Nello splendido salotto delle Sale Ruspoli, in piazza Santa Maria, pittura, scultura, fotografia, poesia e musica si rincorreranno ed entreranno in relazione. Non basta: artisti e visitatori verranno avvolti da molteplici sollecitazioni sensoriali che investiranno la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto e il gusto. In nome dell’arte che è libera non esiste tema che vincoli gli artisti a creazioni forzate e non è tutto. Gli artisti avranno a disposizione sufficiente spazio per presentare una mini-personale. Gli autori non sono solamente del territorio ma provengono anche da Roma e da altre città del centro Italia. Davvero lungo l’elenco degli artisti. Espongono: Napoleon Alberto Romualdo, Pamela Alfieri, Duccio Bombardini, Roberta Brugnetti, Alessandro Bruno, Lucrezia Canale, Maria Laura Di Carlo, Teresa Di Sario, Massimo Fraboni; Lara Garofalo, Giuliano Gentile, Daniele Giacomozzi, Rosella Giorgetti, Luisana Leone (Lulù), Patrizio Del Bianco, Giancarlo Magazzù, Giulia Mosca, Ilaria Paccini, Lola Poleggi, Laura Priami, Franco Profili, Loredana Sala, Federica Virgili, Zara Kiafar. Non mancherà la straordinaria partecipazione delle Maestre Monica Federico, Arianna Castelli e Giovanna Santoro, artiste de “La voce dell’essere” che sapranno creare una convergenza armonica con le altre declinazioni dell’arte. Il vernissage è fissato per domenica 8 c.m alle ore 17. La mostra chiuderà alle ore 20. Tutti gli altri giorni le Sale Ruspoli apriranno alle ore 16 e chiuderanno alle ore 20.00. Forse questa sarà solo la prima di una serie di iniziative del genere e noi ce lo auguriamo.

M.Laura Di Carlo