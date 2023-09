La Casa Editrice Davide Ghaleb è lieta di annunciare la presentazione del libro “I Santacroce: una famiglia, un palazzo a Oriolo Romano”, scritto da Sigrid Epp e Marcello Piccioni.

L’evento avrà luogo domani alle 17 a Palazzo Altieri a Oriolo Romano (VT).

Il volume è stato pubblicato con il patrocinio dalla Direzione Regionale Musei Lazio, del Comune di Oriolo Romano, di Palazzo Altieri e con il contributo di ACOR Associazione Culturale Oriolo Romano – Sagra del Fungo Porcino.

Questo libro rappresenta il frutto di una meticolosa ricerca condotta dalla dottoressa Sigrid Epp negli anni ’90 sulla nascita di Oriolo e sulle fasi di costruzione del Palazzo Santacroce, un’opera rimasta poco conosciuta nell’ambito accademico. Inizialmente pubblicata in Germania nel 1996, la pubblicazione in Italia è stata resa possibile grazie alla correzione della traduzione e all’ampio arricchimento della storia familiare dei Santacroce da parte di Marcello Piccioni, in collaborazione con Katiuscia Vernarecci.

È un importante documento storico, disponibile ora alla comunità scientifica, agli appassionati di storia locale e alla Città di Oriolo Romano, offrendo una panoramica dettagliata sul patrimonio storico e culturale della regione.

All’evento di presentazione interverranno:

Valeria Di Giuseppe Di Paolo, direttrice di Palazzo Altieri.

Enrico Lo Sardo, presidente dell’Associazione Culturale Oriolo Romano (ACOR), il suo intervento chiuderà la XVIII Sagra del Fungo Porcino.

Emanuele Rallo, sindaco di Oriolo Romano.

Sigrid Epp, autrice del libro.

Marcello Piccioni, autore del libro.

La pubblicazione fa parte della collana “Quaderni di Oriolo Romano”, giunta al suo sesto volume, grazie, soprattutto, alle politiche culturali delle varie amministratori succedutesi negli anni. La collana è dedicata allo studio, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale della zona, affiancando altre iniziative editoriali promosse dall’editore Davide Ghaleb sulla Tuscia e sulla provincia romana.