C’è la terza edizione di “Un lago da coltivare”!

Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 30 a Piazza del Castello, Lago di Bracciano spazio per un’esperienza culinaria unica. Il Lago di Bracciano è pronto a stupirvi con la terza edizione di “Un Lago da Coltivare”!

“Tutti a Tavola!” challenge di cucina creativa

3 ingredienti, 3 produttori, 4 ristoratori, tutti protagonisti e rappresentanti del territorio. Li vedrete sfidarsi per creare piatti unici che fondono la tradizione culinaria locale con un tocco di innovazione. Ogni piatto sarà accompagnato da un calice di vino, selezionato da sommelier d’eccezione, che abbineranno ad ogni ricetta un vino del territorio. Chi trionferà nella sfida culinaria dell’anno?

40 degustatori in città

Volete essere giurati eccezionali? Partecipate come degustatori e scoprite le meraviglie agronomiche, ittiche ed enogastronomiche del lago di Bracciano. La vostra opinione conta, e avrete l’opportunità di contribuire a valorizzare il meglio del nostro territorio. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 9:30 alle ore 11:00 direttamente in Piazza del Castello. Non perdete l’opportunità di essere parte integrante di questa esperienza enogastronomica unica.

Inizio Conferenze e Contest Culinario delle eccellenze del territorio alle ore 11:00

Premiazione del Contest alle ore 13:00

Conferenze e dibattiti sul tema del cibo e delle attività agroecologiche del territorio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Non lasciate che questa occasione unica sfugga di mano! Portate il vostro appetito e la vostra curiosità a “Un Lago da Coltivare – III Edizione” e unitevi a noi per celebrare la straordinaria cultura enogastronomica del Lago di Bracciano. Vi aspettiamo numerosi! #UnLagoDaColtivare #TradizioniDelLago

Evento gratuito organizzato con il contributo di Arsial; posti limitati; prenotazione obbligatoria.