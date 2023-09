Lazio street art – pubblicate le graduatorie definitive

Sono state approvate le graduatorie definitive relative all’Avviso Pubblico 2022 per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art del Lazio, destinate a finanziare interventi artistici come murales, mosaici e installazioni, in grado di qualificare e valorizzare in chiave culturale e sociale gli spazi pubblici e privati delle nostre città, in particolare delle aree urbane più marginali e periferiche.

Sono 26 i progetti ammessi a finanziamento, per complessivi 400.000 euro, volti alla realizzazione di opere artistiche di Street Art su beni e spazi, pubblici o privati, in tutte le province del Lazio.