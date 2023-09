Arrivano in Italia oggi i primi lotti di vaccino anti-Covid. Le dosi spedite sono quelle della Pfizer, aggiornate alla sottovariante Omicron XBB.1.5, e saranno consegnate nelle sedi indicate dalle Regioni. Nei primi giorni di ottobre partirà ufficialmente la campagna vaccinale. A tal riguardo, il ministero della Salute dovrà emanare una nuova circolare con le indicazioni tecniche specifiche indirizzate ai soggetti vaccinatori. La seconda tranche di vaccini Pfizer è prevista per il 9 ottobre.