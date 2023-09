CNA Pensionati, grande partecipazione all’incontro per l’assemblea annuale

“Se la nostra Associazione fosse una famiglia, CNA Pensionati rappresenterebbe la nonna che a Natale la riunisce attorno al tavolo natalizio, chiamando figli e nipoti vicini e lontani per condividerne i valori”.

Le parole di Fabrizio Marra, segretario di CNA Pensionati Lazio, hanno trovato conferma nella partecipazione dei 215 pensionati provenienti da tutte le province della regione che, lo scorso venerdì, si sono ritrovate a Latina, in occasione dell’assemblea annuale promossa da CNA per la tutela della terza età.

Ad introdurre i lavori la presidente regionale, Giuseppina Tripodi, presente con il presidente di CNA Pensionati di Viterbo e Civitavecchia, Giuliano Nisi. Le conclusioni sono state affidate al segretario nazionale, Mario Pagani. Seduti al tavolo dei relatori Erino Colombi, presidente di CNA Lazio, Luca Barrera, segretario della CNA di Roma, Francesco Scacchetti, responsabile sindacale di CNA Latina, insieme con Evaristo Vompi, vice presidente di CNA Pensionati di Latina.

L’assemblea ha rappresentato l’opportunità per stilare un bilancio dell’anno trascorso, che ha visto tutti i rappresentati dell’associazione, fortemente impegnati nella partecipazione all’attività associativa.

“Nel corso dell’anno, ci siamo concentrati sul fondo progetti associativi CNA Pensionati, in particolare sulla costituzione dell’area sociale e la campagna 730”- è intervenuto così Fabrizio Marra, proseguendo: “abbiamo in casa un bacino di potenziali nuovi tesserabili a cui far conoscere e associare a CNA Pensionati. Siamo fiduciosi di leggere con interesse e soddisfazione i nuovi dati del tesseramento, avendone ruolo attivo”.

Dello stesso parere Giuliano Nisi, che ha ricordato l’obiettivo di 3.350 associati, raggiunto grazie al lavoro svolto, a livello territoriale, tra CNA e Patronato Epasa – Itaco. Ha inoltre ribadito il fondamentale ruolo di rappresentanza dell’area sociale di Viterbo e Civitavecchia e dell’intero sistema associativo nella tutela del cittadino pensionato e nella garanzia dei servizi socio assistenziali che possono riguardarlo.

Ha proseguito ricordando il Patto per il Nuovo Welfare sulla non Autosufficienza proposto da CNA Pensionati: “Dopo un attesa di 25 anni, non abbiamo più tempo da perdere è necessario agire concretamente per dare risposte alle necessità di più di 10 milioni di anziani non autosufficienti”.

CNA Pensionati ha rinnovato la dedizione e l’impegno del gruppo dirigente per la tutela del cittadino più anziano e la crescita della base associativa. Questi i saluti di Marra: “ lavoreremo in modo coeso e determinato, forti dei nostri 11 mila associati, il vero grande e infaticabile motore del sistema CNA”.