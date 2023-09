XV municipio, Torquati: “La Regione comunica il ripristino delle pompe dell’impianto di via Frassineto”

“A seguito degli allagamenti di giugno scorso in Via Frassineto a Prima Porta dovuti al malfunzionamento dell’impianto idrovoro regionale, dopo la nostra nota inviata il giorno successivo e la riunione del 12 luglio con la Regione, oggi gli uffici regionali ci hanno inviato un nuovo aggiornamento.

Nello specifico è stato ripristinato il funzionamento di tre pompe idrovore manomesse a causa del furto di cavi, pertanto come ci è stato comunicato “in attesa del ripristino delle ulteriori tre pompe interessate anch’esse dal furto di cavi, si può comunque affermare che la sicurezza idraulica delle zone circostanti all’impianto possa essere garantita”.

Quanto avvenuto oggi e nei mesi scorsi è l’ulteriore conferma che la collaborazione e il lavoro coordinato tra Istituzioni, a prescindere dal coloro politico, sono l’unico mezzo che abbiamo a disposizione per proseguire a lavorare per le nostre Comunità, senza rimbalzi di responsabilità e scorrettezze istituzionali. A tal proposito quindi non posso che ringraziare per la professionalità e per la parola mantenuta l’Assessora Rinaldi e tutto l’Assessorato della Regione Lazio”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati-