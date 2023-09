Bankitalia, verifiche in incognito agli sportelli delle banche

“Bene, ottima iniziativa” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando l’avvio da parte di Bankitalia dell’esercizio pilota di mystery shopping per verificare in incognito come le banche interagiscono con i clienti.

“E’ importante che ogni Authority di vigilanza lo faccia per tutelare meglio i soggetti più deboli del rapporto, ossia i consumatori. Auspichiamo, comunque, quando l’esercizio pilota sarà finito, che nei casi più gravi, quando dolosamente si occultano informazioni rilevanti ai clienti o si danno addirittura notizie ingannevoli, che dalla visita possa conseguire autonomamente l’avvio di procedure sanzionatorie” conclude Dona.