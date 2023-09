XV municipio, Torquati: “All’ audizione del 26 sia inserita anche la linea FL3 Roma- Capranica -Viterbo”

“In merito ai gravi disservizi che ormai da settimane si stanno registrando sulla rete ferroviaria regionale, questa mattina ho chiesto al Presidente della Commissione Mobilità e Trasporti della Regione Lazio un’integrazione all’ordine del giorno dell’audizione convocata per il 26 settembre prossimo per estendere la discussione anche alla linea FL3 Roma – Capranica – Viterbo.

E’ bene infatti che oltre ad affrontare il tema della linea Roma – Civita Castellana – Viterbo, gestita da Cotral, per cui sono stati invitati anche il Comitato Pendolari Roma Nord e il Comitato Colli D’Oro di Labaro, vista la presenza in Commissione di RFI e Trenitalia per la linea Latina – Roma e Orte – Fiumicino si affronti con urgenza, anche con i relativi Comitati, il tema della linea FL3, assente all’interno dell’ordine del giorno.

Tra le linee che in questi giorni stanno infatti subendo maggiori disagi con soppressione delle corse, ritardi e mancati collegamenti sostitutivi, c’è infatti proprio questa tratta, indispensabile per il collegamento delle nostre periferie con le stazioni di Valle Aurelia, San Pietro e Ostiense.

Al riguardo spero davvero che RFI e Trenitalia partecipino anche alla Commissione Mobilità del Municipio XV convocata per il giorno prima, il prossimo 25 settembre, un appuntamento fondamentale per il nostro territorio che necessita di risposte urgenti su un’emergenza non più procrastinabile.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati