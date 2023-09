“Circuito della ceramica”, il primo ottobre appuntamento a Civita Castellana

Il primo giorno di ottobre a Civita Castellana va in scena il “Circuito della ceramica”, manifestazione riservata ad auto d’epoca e di interesse collezionistico. Per la cronaca si tratta di un appuntamento che rinverdisce i fasti di quello che una volta era un tour di moto e che viene affiancato per questa prima edizione a quattro ruote da un mercatino.

Il ritrovo è fissato al parcheggio “Belvedere Falerii Veteres”, di fronte al Forte Sangallo, dopo l’iscrizione riservata ai veicoli in regola con il Codice della Strada e condotte da persone abilitate in Italia alla guida (dalle ore 8 e 30 alle 9 e 30), si comincia.

Auto scortate al punto di partenza del percorso, sulla provinciale 77 di Castel Sant’Elia. Subito una prima salita sotto forma di sfilata in gruppo, utile per conoscere il percorso. Poi il ritorno al “Belvedere Falerii Veteres” per essere divise in due gruppi. La prima metà (in ordine cronologico come da numerazione assegnata), ripartirà, accompagnata da un’auto degli organizzatori, verso il punto di partenza della sfilata dinamica, mentre l’altra metà resterà nel parcheggio in attesa del proprio turno.Il terzo giro seguirà stesso percorso e identico ordine di partenza del precedente. Le auto sfileranno distanziate di circa 25” l’una dall’altra, sono assolutamente proibiti i sorpassi tra concorrenti, salvo il caso di guasto o eccessivo rallentamento del veicolo che precede. E, in questo caso, si dovrà favorire il sorpasso. In aggiunta all’evento due team locali porteranno in esposizione, nel centro storico civitonico, le auto con le quali nel fine settimana successivo, gareggeranno rispettivamente a Vallelunga e al Mugello. Chiusura prevista per le 13.