A Rocca di Papa la 18.ma edizione della Mangialonga

Torna a Rocca di Papa la Mangialonga. La tradizionale passeggiata enogastronomica con percorso panoramico per promuovere e preservare i prodotti agroalimentari del territorio, giunta alla sua 18ma edizione, si terrà domenica 24 settembre, con partenza alle ore 8:00 da Piazza della Repubblica, per concludersi nel pomeriggio a Piazza Giuseppe Di Vittorio ai Campi di Annibale..

La manifestazione, promossa dal Comune di Rocca di papa, con il contributo di Arsial e della Regione Lazio, patrocinata dal Parco dei Castelli Romani, ha l’obiettivo di unire le bellezze del paesaggio che incornicia la cittadina dei Castelli romani, con le tipicità gastronomiche che la caratterizzano, in un connubio unico tra storia, arte, cultura e natura.

La pizza con la mortadella, la panzanella, i salumi ed i dolci tipici locali, sono alcune delle prelibatezze che i partecipanti potranno gustare lungo le tappe del percorso, acompagnati da una guida che racconterà la storia della Via Sacra, allietati dalle note del Gruppo Alvaro Amici, immersi in un’atmosfera semplice e rilassante.

“La Mangialonga è una delle manifestazioni a cui la comunità di Rocca di Papa è più affezionata – dichiara il Sindaco Massimiliano Calcagni – perché rappresenta tanta parte dell’identità di questo territorio. Una storia che affonda le sue radici e trae ricchezza dal paesaggio, i nostri boschi, e dai prodotti della nostra terra che spesso hanno dato lustro a Rocca di papa anche oltre i confini del Lazio. Una tradizione che da circa un ventennio si rinnova, senza mai perdere il suo spirito. Per questo mi sento di ringraziare chi ha inteso iniziare questo straordinario cammino quasi venti anni fa, e tutti coloro che, anche oggi, ne rendono possibile la realizzazione”.

Il Programma Completo:

– Ore 8:00 Ritrovo in piazza della Repubblica per iscrizioni e ritiro gadget (cappellino, zainetto e borraccia); colazione presso i bar della piazza

– Ore 9.00 Partenza

– Ore 10.30 Prima tappa con spuntino con Pizza e Mortadella presso località Prato Fabio

– Si riprende il cammino e si arriva alla Cresta delle Faeta per la Seconda Tappa con spuntino con panzanella, prodotti tipici e salumi

– Si riprende il cammino verso Valle dei Caprari per il pranzo dove i camminatori saranno allietati dalla musica del gruppo Alvaro Amici

– Dopo il pranzo si riprende il cammino per Piazza Giuseppe di Vittorio ai Campi d’Annibale per la merenda con i dolci tipici locali

Il percorso avrà una difficoltà media e per i bambini è consigliato il porta enfant, mentre per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi alla Casina dei Pini o presso l’Infopoint in Piazza della Repubblica.