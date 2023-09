Cerveteri, centro di raccolta comunale, via all’orario invernale esteso

Nell’ambito del servizio di igiene urbana altro importante aggiornamento, questa volta per quello che riguarda il Centro di Raccolta Comunale di Via Settevene Palo Nuova con il nuovo orario invernale di apertura alla cittadinanza.

Nello specifico il CCR effettuerà i seguenti orari, tutti i giorni, compresa la domenica:

Mattina: 8 – 11

Pomeriggio: 14:30 – 17:30

Il Centro di Raccolta Comunale – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – è una risorsa fondamentale per la gestione sostenibile dei rifiuti nel nostro comune. È il luogo in cui possiamo contribuire attivamente alla promozione di un ambiente più pulito e salubre, e il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere questa risorsa il più accessibile possibile per tutti i cittadini di Cerveteri.

Il lavoro sinergico con la nuova ditta Rieco, urbana – ha continuato il Sindaco – ci permetterà di migliorare sensibilmente i servizi di igiene urbana su tutto il territorio. Questa estensione degli orari consentirà ai nostri cittadini una maggiore flessibilità, facilitando così il conferimento dei rifiuti differenziati presso il CCR.

Un’altra importante novità che va ad aggiungersi all’unificazione del calendario di raccolta porta a porta già attivo da qualche giorno su tutti il territorio di Cerveteri.

Per qualsiasi necessità o domanda è attivo il numero verde 800 688 622 che risponde dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 18.