Un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato a Caselle Torinese, nel pomeriggio , durante le prove per un evento in programma domani in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare. Una bambina di 5 anni è morta, in codice giallo il fratello di nove anni e i genitori.

Dal video che ha ripreso la scena si vede il pilota lanciarsi con il paracadute un attimo prima dell’incidente.